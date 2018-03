Chiusura dei mercati allestiti all’aperto, su suolo pubblico, e divieto ai cittadini di sostare in parchi, pinete, e giardini pubblici: è quanto dispone per domani l’ordinanza del sindaco di Carrara (Massa Carrara) Francesco De Pasquale a seguito dell’allerta arancione per il forte vento. Si raccomanda, inoltre, estrema attenzione nel transitare in prossimita’ di zone alberate.