Maltempo Emilia-Romagna: chiusi due ponti a Modena, attivato il monitoraggio dei fiumi

Dopo le intense piogge della giornata di domenica 18 marzo, abbondanti anche in montagna, e le precipitazioni nevose che stanno continuando, il livello dei fiumi si è progressivamente alzato nel bacino del Secchia. Intorno alle 9 di lunedì 19 marzo sono stati pertanto chiusi Ponte Alto a Modena e ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera.

I tecnici del settore Ambiente del Comune di Modena e i volontari della Protezione civile hanno attivato il monitoraggio dei corsi d’acqua del nodo idraulico modenese, con particolare attenzione per il fiume Secchia; attivo anche il monitoraggio sui torrenti Tiepido e Grizzaga.

Alle 13 viene chiusa anche strada Curtatona per un intervento di rimozione di materiale flottante accumulato in corrispondenza del ponte. Le operazioni coordinate dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile richiederanno circa quattro ore di lavoro.