Maltempo Emilia Romagna: la stima dei danni nelle strade metropolitane bolognesi è di 3.6 milioni

La notizia del piano straordinario appena approvato dalla Regione Emilia-Romagna per riparare le strade devastate dal maltempo che prevede per la Città metropolitana un finanziamento di 1.449.291 euro è stata accolta “con soddisfazione” dal consigliere metropolitano di Bologna, con delega a Pianificazione, mobilità sostenibile, viabilità Marco Monesi.

“Per rimediare ai danni causati dal maltempo di questo inverno sui 1.400 chilometri di strade provinciali gestite dalla Città metropolitana – sottolinea Monesi – abbiamo stimato una spesa complessiva di 3 milioni 630 mila euro: oltre 1 milione e mezzo per danni dovuti ai soli dissesti (nelle ultime settimane sono già stati eseguiti interventi per 90 mila 850 euro).”

“Ad oggi – continua il consigliere metropolitano – per la manutenzione delle strade durante le nevicate (mezzi spazzaneve, sale, pulizia strade) sono stati spesi 1 milione 579 mila euro quando mediamente la spesa annua per questi interventi è di 700 mila euro”.

Altri 440 mila euro, fa i conti il consigliere, sono stati spesi per interventi di emergenza riguardanti il degrado stradale causato da maltempo, piogge abbondanti, temperature estreme, forte aumento del traffico e di mezzi pesanti deviati da altre strade sulle nostre per chiusure temporanee. Tutte situazioni che richiedono ulteriori stanziamenti per interventi più strutturali.

“Arrivano in soccorso – conclude Monesi – anche 2 milioni 172 mila euro di finanziamenti statali, stanziati per la manutenzione stradale generale. Nel bilancio della Città metropolitana abbiamo poi stabilito 5 milioni 431 mila euro dal 2019 al 2023, prevedendo un significativo aumento delle risorse destinate alla manutenzione della rete viaria”.