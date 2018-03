Maltempo Firenze: “Cadono gli alberi? Al via con il piano tagli”

“Gli incidenti di questi giorni sono pesantemente condizionati da maltempo, vento, pioggia incessante e ci dimostrano che siamo sulla strada giusta nel nostro piano drastico di tagli e sostituzioni di alberi”. Lo ha detto oggi in Palazzo Vecchio il sindaco di Firenze Dario Nardella, commentando i frequenti episodi di caduta di piante in città di queste settimane.

“Nell’arco del mandato confermo l’obiettivo di piantare 10.000 alberi – ha aggiunto – Siamo già arrivati al livello di 5.000 alberi nuovi a fronte di 3.000 tagli: non possiamo fermarci quando e’ in gioco salute e incolumità dei cittadini”.

Nardella ha anche lanciato un appello ai privati proprietari di alberi in città: “Il caso del pino caduto stanotte, come di altri incidenti dei giorni scorsi, ci porta a rivolgere loro una richiesta pressante: siete tenuti a controllare la stabilità e lo stato di salute delle piante, in quanto responsabili di eventuali danni a cose o persone. Per questo invito tutti coloro che posseggono alberi, visto che le condizioni atmosferiche di questi anni sono critiche, a effettuare più controlli sulle piante per evitare danni a cose e persone come successo questa notte”.