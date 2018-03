Maltempo Firenze: allerta per vento forte, chiusi i giardini comunali

A seguito di conferma dell’allerta arancione per vento forte, resteranno chiusi fino alle 17 di oggi i giardini comunali di Firenze. Per oggi era stata disposta l’apertura ritardata alle 10, una misura precauzionale per “valutare opportunamente le condizioni di fruibilità” alla luce “delle previsioni meteorologiche aggiornate alla prima mattina“. Confermato il codice arancione e visto il bollettino del Centro funzionale regionale (che indicava “la presenza di raffiche di grecale fino a 40-60 km/h sulle zone collinari interne e intorno a 40-50 km/h sulle pianure interne” e prevedeva “nelle prossime tre ore ancora venti di grecale con intensità simile a quella attuale o temporaneamente superiore, e per l’esattezza localmente fino a 50-60 km/h in pianura e 60-80 km/h sulle zone collinari dell’interno“) sì è di conseguenza decisa “la chiusura dei giardini pubblici ad accesso regolamentato del Comune fino alle 17“.