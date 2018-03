Maltempo, frane nell’imperiese: chiusa la provinciale 

La strada provinciale 39 per Diano Arentino, in provinciale di Imperia, e’ stata chiusa, verso le 18, a causa di un movimento franoso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e successivamente un tecnico della provincia. Dalla parete si è staccato un masso, col rischio che ne possano scendere altri, mettendo in pericolo la viabilità.

La località, comunque, non è isolata, in quanto esistono percorsi alternativi anche se un po’ più lunghi. A causa delle abbondanti piogge, altre due piccole frane sono scese sulla statale 20 ad Airole e in corso Limone Piemonte, a Ventimiglia. In questo caso e’ intervenuta l’Anas.

In via Bea, a Diano Marina, inoltre, un condominio e’ rimasto temporaneamente isolato, in quanto l’allagamento del vano contatori, aveva mandato in corto circuito il cancello, che e’ rimasto chiuso, impedendo agli inquilini di entrare od uscire. I vigili del fuoco lo hanno aperto.