Maltempo, frana nel Bolognese: ancora chiusa la linea ferroviaria Porrettana

Ancora sospesa la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Porretta Terme e Riola, sulla linea Bologna-Porretta (la cosiddetta Porrettana): il maltempo dei giorni scorsi ha provocato l’innalzamento delle acque del fiume Reno che, in corrispondenza della frana in atto a Marano di Gaggio Montano, nel Bolognese, ha gravemente danneggiato la scarpata su cui poggia la massicciata che sostiene i binari.

Rete ferroviaria italiana (Rfi) sta definendo le modalità di intervento per il ripristino dell’infrastruttura.