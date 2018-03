Maltempo, frana nella zona di Novafeltria: inagibili 2 edifici 

A causa di un movimento franoso che sta scendendo lungo un versante del Monte Pincio, nella zona di Novafeltria, nel Riminese, questo pomeriggio in via precauzionale sono stati resi inagibili due edifici. Un’abitazione, di proprieta’ di una 45enne del posto che non si trovava all’interno e ha gia’ trovato una soluzione abitativa alternativa, e un bed & breakfast di un 65enne. Anche la struttura ricettiva, ad apertura stagionale, era vuota. Sul posto i Carabinieri, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e tecnici comunali.