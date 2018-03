Maltempo: frana a Ponte del Toro a Terni, tecnici sul posto 

E’ consentito il transito, con il controllo della Protezione civile, solo ai residenti, lungo la strada che dalla Valnerina conduce all’abitato del Ponte del Toro, a Terni, interessata questa mattina all’alba da una frana, forse causata dal maltempo.

Sul posto, per un primo intervento, sono giunti i vigili del fuoco, mentre sono tuttora a lavoro i tecnici comunali per cercare di liberare completamente la carreggiata e mettere in sicurezza la parete che la costeggia.

Non appena i lavori saranno conclusi, presumibilmente domani, la strada potrebbe essere riaperta al transito con il senso unico alternato. Una quindicina le famiglie che abitazione nella zona.