Sono stati sospesi, per effetto del maltempo e del vento di Libeccio, tutti i collegamenti veloci con Ischia e Procida verso Napoli e viceversa. Regolari, al momento, le corse con traghetti, sia quelli diretti a Napoli che a Pozzuoli. Stop ai collegamenti veloci per il vento ed il mare mosso anche con Capri. La motonave Caremar dall’isola azzurra e’ riuscita a salpare alle 10.25 in direzione del capoluogo campano. E’ stata, invece, cancellata la partenza della ‘nave lenta’ delle 11.