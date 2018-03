Le intense precipitazioni degli ultimi giorni hanno ingrossato il lago del Turano, in provincia di Rieti, facendo scattare il piano di sicurezza. Erg Power Generation, che gestisce l’invaso, ha percio’ aperto una delle paratie di sommita’ della diga per consentire il graduale abbassamento del livello del lago fino al raggiungimento della soglia di sicurezza. L’apertura della paratia ha provocato l’ingrossamento della portata del fiume Turano ma al momento non si segnalano criticita’.