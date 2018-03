Tra le cause le abbondanti piogge e la stessa salute delle piante. In frazione Suseneo, a Sanremo, sono ancora in corso gli interventi di rimozione della frana di un muro privato che ieri ha isolato 20 famiglie.

Un pino è crollato oggi pomeriggio su due auto in sosta a San Martino di Sanremo: è il terzo caso in quattro giorni nel Ponente. Nei giorni scorsi due pini marittimi sono caduti a Porto Maurizio.

Maltempo Liguria: pino crolla su auto, 3° caso in pochi giorni a Ponente

Un pino è crollato oggi pomeriggio su due auto in sosta a San Martino di Sanremo: è il terzo caso in quattro giorni nel Ponente. Nei giorni scorsi due pini marittimi sono caduti a Porto Maurizio. Tra le cause le abbondanti piogge e la stessa salute delle piante. In frazione Suseneo, a Sanremo, sono ancora in corso gli interventi di rimozione della frana di un muro privato che ieri ha isolato 20 famiglie.

