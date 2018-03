Maltempo, il vero Burian è in Inghilterra: tanta neve a Londra, oltre 100 voli cancellati a Heathrow

Più di cento voli in partenza e in arrivo sono stati cancellati all’aeroporto di Londra Heathrow, a causa della neve e le previsioni fanno supporre che ci saranno altri disagi. Fra i 115 collegamenti cancellati ce ne sono di transoceanici, oltre a voli domestici British Airways diretti a Edinburgo, Glasgow e Manchester, e altri verso città europee.

“Stiamo lavorando a stretto contatto con l’ufficio meteorologico sul posto per monitorare le ulteriori nevicate previste per il fine settimana“, ha dichiarato un portavoce. Già alla fine dello scorso mese lo scalo aveva subito annullamenti di voli, a causa dell’ondata di gelo Burian. Nel Regno Unito l’avevano invece soprannominata ‘Beast from the East’, la bestia da est, e ora hanno ricalcato il soprannome descrivendola come ‘mini-Beast from the East’.