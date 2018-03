Maltempo Marche: sale il livello del fiume Misa, monitoraggio in corso

Monitoraggio a visto e continuo sul fiume Misa, sorvegliato speciale nella nuova fase di Maltempo che sta interessando le Marche. Mentre il livello dei fiumi Misa e Cesano sale e vengono montate le paratie sui due ponti cittadini, partono i primi lavori di somma urgenza in corrispondenza della zona di Molino Marazzana, dove un argine è stato eroso dalle recenti piene del fiume fino a divenire pericoloso per la popolazione residente.

Sorvegliato anche l’altro punto critico, tra Vallone e Bettolelle, dove l’arginatura presenta criticità, ancora più preoccupanti in vista dell’allerta arancione per criticità idraulica e idrogeologica. Si è riunito nel pomeriggio il Centro operativo comunale di Senigallia, anche la Prefettura di Ancona sta monitorando la situazione del fiume Misa. Per tutta la notte i tecnici e i volontari della Protezione civile regionale continueranno a presidiare i punti critici fino al decremento dei livelli idrici. Intanto l’impresa incaricata dalla Regione Marche sta proseguendo gli interventi di somma urgenza per ripristinare le condizioni di sicurezza a Molino Marazzana, dove c’e’ l’innesto del fosso Sambuco.