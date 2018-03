Maltempo, mareggiata a Maratea: allarme del Consorzio turistico 

Una “violenta mareggiata” ha interessato oggi la costa di Maratea (Potenza), tra Castrocucco, Acquafredda, Fiumicello e il porto con “proporzioni ed effetti devastanti” che ricordano “un evento simile avvenuto nel 1987”.

Lo ha detto il presidente del Consorzio turistico Maratea, Biagio Salerno, sollecitando “interventi di straordinaria emergenza per evitare ulteriori conseguenze sul bene turistico primario di Maratea che e’ il paesaggio costiero”.

Secondo Salerno, la mareggiata ha inciso sulla “funzionalita’ ed operativita’ del porto” e ha avuto conseguenze “per le calette ed insenature, la caratteristica di maggiore attrazione turistica. A pochi giorni dalle festivita’ pasquali, da sempre per noi un test importante per la grande stagione estiva – ha concluso Salerno – la situazione che si e’ determinata potrebbe scoraggiare i flussi turistici che scelgono tradizionalmente Maratea per il soggiorno anche perche’ il Maltempo ha provocato danni alla viabilita’, in particolare sulla statale 585 con la caduta di massi”.