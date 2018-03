Maltempo Milano: già oltre 3mila interventi per chiudere le buche in città 

Nelle ultime due settimane il Comune di Milano ha predisposto un rafforzamento degli interventi sul territorio cittadino per riparare le strade a seguito del maltempo. Ben 13 squadre, due del Nucleo di intervento rapido del Comune e 11 dei quattro Reparti strade che ogni giorno operano in città e che, ad oggi, hanno già realizzato circa 3mila interventi. Opere urgenti attivate su segnalazioni o a seguito di sopralluoghi che hanno permesso agli uomini del Nuir e dei Reparti di ricoprire buche o sistemare masselli sconnessi.Per queste giornate, è stata fornita anche una mail allo scopo esclusivo di consentire ai cittadini di segnalare rapidamente le buche ma si ricorda che il modo ordinario per comunicare con l’Amministrazione pubblica resta quello del ContattaMi.