Spargisale e spazzaneve in azione sulla strada regionale 509, al valico di Forca d’Acero, tra le province di Frosinone e l’Aquila. I mezzi sono entrati in funzione nel tratto dal km 13+000 al km 9+680 spazzaneve e spargisale in azione. E’ stata impegnata anche una turbina per eliminare il manto nevoso e “allargare” la strada.