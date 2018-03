Maltempo, nevica nel Potentino: chiusi alcuni tratti strade 

A causa “dell’abbondante nevicata in corso” e “anche in considerazione del permanere delle avverse condizioni meteorologiche”, sono provvisoriamente chiusi al traffico tratti delle strade statali 407 “Basentana” e 7 “Appia”, in provincia di Potenza. Lo ha comunicato l’Anas.

Nel dettaglio, “la statale 407 ‘Basentana’ e’ interdetta al transito in corrispondenza del km 17,800, nel territorio comunale di Albano di Lucania, a causa della caduta di un cavidotto dell’elettricita’ sul piano viabile. Sulla strada statale 7 ‘Appia’, inoltre, a causa di una bufera di neve, si e’ resa necessaria – in entrambe le direzioni – la chiusura del tratto compreso tra il km 396,000 ed il km 403,500, nel territorio comunale di Pescopagano”.

Per “garantire la regolare circolazione sulla rete stradale, proseguono le attivita’ di Anas e Forze dell’ordine volte a fronteggiare l’emergenza neve, con l’azione di mezzi ed operatori Anas; in particolare, lungo il Raccordo autostradale 5 ‘Sicignano-Potenza’, sono attivi una serie filtraggi in corrispondenza delle uscite di Tito, Balvano, Buccino. Vietri di Potenza e Picerno. In considerazione del protrarsi delle condizioni meteo nevose, inoltre, la Prefettura di Potenza ha disposto – fino alle ore 8.00 del 24 marzo – il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate”.