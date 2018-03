In riferimento alla viabilità si registrano disagi per il transito sulle strade in quota e sul fondovalle per la presenza di numerose buche sull’asfalto sconnesso a causa del gelo invernale.

In Valtellina e Valchiavenna si registrano in queste ore nevicate sopra i 1500 metri, pioggia nel fondovalle e abbassamento delle temperature.

article

1064202

MeteoWeb

Maltempo Lombardia: Valtellina e Valchiavenna, nevicate in quota e pioggia a fondovalle

In Valtellina e Valchiavenna si registrano in queste ore nevicate sopra i 1500 metri, pioggia nel fondovalle e abbassamento delle temperature. In riferimento alla viabilità si registrano disagi per il transito sulle strade in quota e sul fondovalle per la presenza di numerose buche sull’asfalto sconnesso a causa del gelo invernale.

http://www.meteoweb.eu/2018/03/maltempo-nevicate-quota-pioggia-valle-valtellina/1064202/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2017/05/maltempo-temporali-12.jpg

Valchiavenna,valtellina

ANALISI E SITUAZIONE