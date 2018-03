Maltempo Piemonte: pioggia e neve, forte pericolo valanghe

A causa della perturbazione atlantica giunta da ovest, in Piemonte si registra un peggioramento delle condizioni meteo: si segnala pioggia in pianura e neve sulle Alpi a quote medio-alte, oltre i 1.300-1.400 metri, con valori inferiori solo sulle Alpi Marittime.

Arpa Piemonte ha emesso ieri un’allerta gialla nelle zone al confine con la Liguria.

Inoltre torna ad aumentare il pericolo valanghe, che sale a 3-Marcato su tutta la regione, e al grado 4-Forte sui settori meridionali.

Anas comunica che è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni il tratto della strada statale 21 “del Colle della Maddalena” compreso tra Argentera (km 51,000) e il Confine di Stato (km 59,708). Il provvedimento è stato disposto in considerazione delle avverse condizioni meteorologiche. Il tratto stradale sarà riaperto non appena le condizioni meteo consentiranno di garantire la circolazione in piena sicurezza.