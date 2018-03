Lo smottamento risulta essere ancora in movimento e per tale motivo sono state evacuate 6 famiglie in via precauzionale.

Maltempo Pistoia: frana nel Pesciatino, evacuate 6 famiglie

Intervento dei vigili del fuoco di Pescia (Pistoia) in una strada della zona collinare tra le frazioni di Pietrabuona e Medicina per una frana causata dalle forti piogge degli ultimi giorni. Lo smottamento risulta essere ancora in movimento e per tale motivo sono state evacuate 6 famiglie in via precauzionale. Sul posto anche i carabinieri,

