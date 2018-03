Maltempo: nuovo stop alla circolazione dei treni su tratto della linea Porrettana

Nuovamente sospesa domenica e lunedì la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Porretta Terme e Riola, sulla linea Bologna-Porretta, la “Porrettana“: lo rende noto Rete Ferroviaria Italiana che ha adottato il provvedimento in via precauzionale a seguito di un incontro con i tecnici della Protezione Civile e in considerazione dell’allerta arancione emessa dalla Protezione civile regionale con previsione di precipitazioni diffuse su tutto il territorio regionale e anche a carattere temporalesco sulle aree appenniniche.

Un eventuale innalzamento del livello dell’acqua del fiume Reno – spiega Rfi – potrebbe compromettere la stabilita’ della scarpata su cui poggia la massicciata che sostiene l’infrastruttura ferroviaria.