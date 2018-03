Maltempo Potenza: piano neve operativo ma “limitate gli spostamenti”

”A Potenza sono caduti già una trentina di centimetri di neve e sono previste altre precipitazioni ancora più abbondanti. I principali disagi riguardano la caduta di alberi e di rami sulla viabilità cittadina e sulle strade provinciali. C’è questo rischio, perciò ho invitato i cittadini a limitare al minimo gli spostamenti e solo in caso di necessità”: lo ha dichiarato all’AdnKronos il sindaco di Potenza, Dario De Luca. ”Ho disposto la chiusura delle scuole per domani, come già fatto per oggi, e valuteremo nella stessa giornata di domani i provvedimenti da adottare per sabato. Nel frattempo il Piano neve è pienamente operativo, è un modello già collaudato poiché a Potenza siamo abituati alle nevicate. Insieme ai Vigili del fuoco e alle ditte che abbiamo allertato stiamo lavorando per rimuovere gli alberi caduti sulle strade. La coltre di neve è pesante ed abbondante, quindi c’è il pericolo soprattutto per i rami spezzati. Siamo attivi per la pulizia delle strade ed abbiamo iniziato anche a pulire i marciapiedi. La situazione è sotto controllo anche se ribadisco la raccomandazione alla popolazione a muoversi il meno possibile”.