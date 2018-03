Maltempo, rischio frane a Vasto: sopralluoghi per verificare le condizioni

Tecnici del Comune di Vasto e del Genio Civile della Regione Abruzzo hanno compiuto oggi una serie di sopralluoghi, per verificare l’entità dei movimenti franosi in atto, nei luoghi ritenuti più critici anche in conseguenza delle ultime nevicate. A sollecitare i controlli il sindaco Francesco Menna e l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Forte.

“Gli eventi franosi, che nel corso dei secoli hanno colpito Vasto – ha dichiarato Forte – impongono un continuo monitoraggio del costone orientale della città e delle contrade interessate da cedimenti degli assi stradali”.

“Gli uffici tecnici del Comune di Vasto – ha aggiunto – tengono costantemente sotto controllo le aree a maggiore rischio della città”. Su sollecitazione del Comune di Vasto il Servizio Prevenzione Multirischio della Regione Abruzzo ha dato incarico al geologo Gianluca Taddei per una ricognizione ed una constatazione dello stato di fatto.