Maltempo Roma, il Codacons: “Con la pioggia nuova ondata di incidenti in città”

“Nuova ondata di forature di gomme, rotture di pneumatici e incidenti vari in città a causa delle buche stradali”. Lo denuncia in una nota il Codacons, che, si legge, “sta ricevendo le segnalazioni dei cittadini e offrendo assistenza ad automobilisti e motociclisti per ottenere assistenza e risarcimenti”.

“Il maltempo che nelle ultime 48 ore ha interessato la capitale ha prodotto ulteriori danni all’asfalto aprendo nuove buche sul manto stradale e allargando quelle già esistenti – afferma il presidente Carlo Rienzi – La situazione è aggravata dal fatto che buche e voragini di sono riempite di acqua piovana diventando invisibili agli automobilisti, che così non riescono ad evitarle. Si registra una nuova ondata di incidenti e di danni a vetture e motocicli, in particolare forature di gomme e rotture di pneumatici”.

“Di fronte all’impossibilità di risolvere il problema delle buche, i vigili urbani devono intervenire scendendo in strada e segnalando ad automobilisti e motociclisti la presenza di voragini non visibili a causa della pioggia – prosegue Rienzi – In tal senso appoggiamo pienamente la decisione del neo comandante della Polizia Locale Antonio Di Maggio di spostare i vigili dagli uffici alla strada, perché in tali situazioni di emergenza è inaccettabile la scarsità di agenti fuori dagli uffici a supporto dei cittadini”.