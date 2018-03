Maltempo Sardegna: albero cade sui binari, treno bloccato nel Cagliaritano 

Disagi nel Sulcis Iglesiente e nel Cagliaritano a causa delle abbondanti piogge e del forte vento di oggi. Un albero è caduto sulla tratta ferroviaria tra Cagliari e Decimomannu, all’altezza di Elmas. Il convoglio, che era partito da poco dal Capoluogo, ha accumulato circa un’ora di ritardo, mentre altri treni hanno accumulato solo pochi minuti.

Attualmente sono in corso le operazioni di rimozione dell’albero. Alberi, cornicioni, pali dell’illuminazione caduti a Iglesias e Carbonia. Decine le chiamate alla centrale dei vigili del fuoco per la rimozione di rami finiti su strade e marciapiedi, interventi anche per tettoie divelte. Non si registrano feriti.