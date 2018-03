Maltempo Siena: smottamento di terreno vicino Porta Camollia 

Smottamento nella notte a Siena di una porzione di terreno nella zona di Porta Camollia, forse causato anche dalle precipitazioni degli ultimi tempi. Una parte di scarpata, che costeggia le mura in via Don Minzoni, si è staccata finendo sulla strada e ha sfiorato una macchina parcheggiata. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e dei tecnici del Comune che hanno delimitato l’area mettendola in sicurezza.

Non sono comunque stati registrati danni a persone o a cose e la circolazione, considerato che la frana si e’ verificata all’una di notte, non ha subito rallentamenti. I tecnici del Comune hanno effettuato i rilievi necessari per definire modalita’ e tempi di intervento e la situazione e’ costantemente monitorata.