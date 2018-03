Maltempo: nevicate e rischio valanghe in provincia di Sondrio 

Pioggia battente sul fondovalle, fitte nevicate alle quote superiori ai 1500 metri, passi alpini chiusi per neve. La provincia di Sondrio, in queste ore, e’ investita da una forte ondata di Maltempo. E sulle montagne di Valtellina e Valchiavenna e’ elevato il rischio di caduta valanghe, valutato all’indice “3 marcato” su una scala europea di cinque gradini. Su molti pendii delle alpi Retiche e Orobie, sempre secondo il bollettino diffuso oggi pomeriggio dal Centro regionale nivometeo dell’Arpa Lombardia con sede a Bormio (Sondrio), e’ possibile il distacco spontaneo di valanghe di medie dimensioni, talvolta anche di grosse dimensioni e, in alcuni casi, con un leggero sovraccarico.