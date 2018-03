Maltempo, ok allo stato di emergenza: a Cesena al via la conta dei danni

I cittadini e le imprese dell’Unione Valle Savio, nel cesenate, che hanno subito danni a causa del maltempo dello scorso dicembre, che portò tempeste di vento con raffiche oltre i 100 all’ora, possono darne conto. Il Consiglio dei ministri, infatti, ha riconosciuto lo stato di emergenza e in attesa dell’approvazione del piano di interventi urgenti da parte della Regione, è uscito l’avviso pubblico che mette in moto l’iter per l’identificazione dei problemi: tutti i privati cittadini, le attività economiche e produttive, agricole e agroindustriali che hanno subito danni in quel frangente potranno segnalarli compilando, a seconda della tipologia di danno, una delle due schede allegate al bando, che si riferiscono rispettivamente al “fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato, dei beni mobili e beni mobili registrati” e ai “danni subiti dalle attività economiche e produttive”, fa sapere il Comune.

La procedura, aggiunge l’amministrazione, serve solo per identificare il fabbisogno finanziario complessivo necessario per il ripristino del patrimonio pubblico, privato, di attività economiche e produttive danneggiato, e non comporta il riconoscimento automatico dei risarcimenti.

La richiesta di finanziamento dovrà essere presentata in un secondo momento, e le modalità per farlo saranno regolate anche sulla base dei risultati emersi da questa ricognizione. Il testo dell’avviso e le schede di segnalazione possono essere consultati e scaricati sia dal sito dell’Unione Valle Savio: www.unionevallesavio.it sia dai siti dei sei Comuni.

Le schede di segnalazione, debitamente compilate in tutti i campi e firmate, devono essere presentate (a mano oppure a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.unionevallesavio.it) al Protocollo dell’Unione Comuni Valle del Savio, che si trova a: – Cesena in piazzetta Cesenati del 1377 n.1 ed e’ aperto da lunedì a sabato dalle ore 8 alle 13.15, martedì e giovedì orario continuato fino alle 17. – San Piero in Bagno in via Verdi n.4, aperto da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 13, martedì e giovedì dalle ore 15 alle 17. Per l’invio delle schede di segnalazione c’e’ tempo fino al 6 aprile 2018. Per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti, rivolgersi all’Ufficio Gestione Associata Protezione Civile dell’Unione Comuni Valle del Savio (tel. 0547/603511-12-13).