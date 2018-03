Nelle ultime ore, si spiega, ci sono state piogge diffuse. Sull’Appennino, in montagna, il maltempo ha causato una nuova frana a Pian dei Sisi, nel comune di Abetone Cutigliano (Pistoia), dove nei giorni scorsi, proprio a causa di un movimento franoso era stata chiusa la statale 12 del Brennero (poi riaperta) ed erano state evacuate alcune famiglie. Inoltre c’e’ stato un cedimento della carreggiata, su una corsia, sulla statale 64 Porrettana per Bologna, a Sambuca Pistoiese.

A causa delle piogge si registrano graduali innalzamenti per i fiumi Ombrone Pistoiese – che a Poggio a Caiano (Prato) ha toccato oltre quattro metri e mezzo – e Stella, che in localita’ Casalguidi ha raggiunto il livello della strada e viene controllato a vista anche considerato la presenza di centri abitati.

Fiumi e torrenti verso i livelli di guardia nel Pistoiese ma senza criticita’ rilevanti: cosi’, in serata, l’ondata di maltempo in Toscana dove la protezione civile ha dato l’allerta arancione fino a domani pomeriggio.

Maltempo Toscana: le piogge ingrossano i fiumi nel Pistoiese

