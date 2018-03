Maltempo in arrivo in USA: oltre duemila voli cancellati

A causa dell’imminente ondata di maltempo che colpirà la costa orientale statunitense nelle prossime ore con forti venti e neve, sono stati cancellati quasi 2300 voli cancellati da e per le città di New York, Philadelphia e Boston. In base alle previsioni le aree maggiormente a rischio sono Washington, Philadelphia, New York e Boston: ben 70 milioni di persone dovrebbero subirne gli effetti. Il sindaco di New York Bill de Blasio ha deciso la chiusura delle scuole per oggi. Attesi disagi anche per i collegamenti ferroviari. Nella capitale Washington sono previsti dai 12 ai 20 cm di neve: se la previsione dovesse rivelarsi corretta, si potrebbe battere il record degli ultimi 75 anni. Se l’accumulo a New York dovesse superare i 30 centimetri, secondo il servizio meteorologico nazionale, si potrebbe invece battere il record assoluto per il periodo primaverile dal 1958.