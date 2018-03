Maltempo Veneto: viabilità regolare sulla A4, A57 e sul raccordo Marco Polo

Traffico regolare e scorrevole questa mattina in tutte le competenze di CAV Spa, che gestisce Passante di Mestre, A4-A57 da Padova est a Mestre, Tangenziale e raccordo Marco Polo. L’evento nevoso che ha interessato in particolare le prime ore della mattinata non ha creato particolari problemi alla circolazione, anche se si sono registrati alcuni rallentamenti, specie in Tangenziale di Mestre, proprio a causa della movimentazione dei mezzi operativi allertati da ieri sera ed entrati in azione alle prime luci dell’alba.

Anche in questo caso infatti, come da bollettino meteo, è stato attivato il piano predisposto da CAV per il coordinamento di uomini e mezzi in caso di evento nevoso, pienamente operativo dalle 5 di questa mattina su tutte le tratte. Il piano prevede per tutto l’inverno l’impiego di 10 assistenti tecnici in reperibilità h-24 che affiancano e coordinano la ditta esterna che da contratto movimenta i mezzi spargisale e sgombraneve.

Il parco macchine a disposizione è costituito da 11 spargitori, 34 lame sgombraneve da strada e 11 da piazzale, con i mezzi che si muovono lungo percorsi predefiniti entro mezz’ora dall’inizio dell’evento, a partire da più punti strategici e precisamente da 4 ”Posti manutenzione” principali (Mestre, Spinea, Preganziol e Dese) e da altrettanti ”Posti manutenzione” secondari (Mira-Oriago, Mirano-Dolo, Padova est e Martellago-Scorzè).

Nonostante il deciso miglioramento delle condizioni meteo in atto, il piano neve rimane attivo: in queste ore sono in azione i mezzi spargisale per migliorare ulteriormente la sicurezza degli utenti.

Il controllo e il monitoraggio delle attività svolte dai mezzi è garantito da un sistema di monitoraggio delle flotte che prevede la localizzazione del mezzo su ogni spargitore, in modo da avere sempre costantemente il quadro delle tratte e degli orari in cui si effettua il trattamento, eventualmente da ripetere nel breve periodo.

Completa il piano di emergenza il prezioso lavoro del Centro Operativo di CAV, che dalla sala di Villabona monitora costantemente le condizioni della viabilità attraverso le 129 telecamere di videosorveglianza posizionate lungo le tratte gestite dalla società, garantendo con tempestività la capillare informazione agli utenti attraverso i pannelli a messaggio variabile dislocati ”in itinere” e sulle principali vie di accesso all’autostrada. Cav ricorda che anche su alcune tratte autostradali gestite da CAV (la A4) vige fino al 15 aprile 2018 l’obbligo di utilizzo di dotazioni invernali (catene a bordo o pneumatici da neve).