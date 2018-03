Marilù Galiani presenta il suo ‘Divenuvolando’ a RomArt Factory

Roma, 14 mar. (AdnKronos) – Si tiene venerdì 16 marzo a RomArt Factory, in via S. Carcereri 7, a Roma, la presentazione del libro di Marilù Galiani

‘Divenuvolando’ (edizioni Progedit). Con l’autrice partecipano Nicola Longo, Simona Fasulo e Roberta Bortone Riccarelli. Nel volume la storia di una costellazione di famiglia e di famiglie, in un intreccio di epoche diverse e di copioni, di segreti che si svelano, ma non del tutto. Al centro del testo, lui, il protagonista principale, il narratore, non a caso, senza nome. A fargli compagnia presenze-assenze della sua vita. La sua identità si svelerà nel racconto grazie a flashback percettivi ed emotivi. Le tracce della sua storia si ritroveranno nella scoperta di scritti ingialliti, di foto ritrovate: una numerosa e diversa umanità dai tratti simili e intrecciati, imbrigliata in una rete di incapacità a essere, incapacità a darsi il permesso di essere. Una messa in scena sul palcoscenico esistenziale di personaggi, attori limitati e dai ruoli limitanti che recitano se stessi perché complementari ad altri, che tentano la fuga, che si liberano dalle gabbie, che scoprono di poter cambiare. Tanti cerchi lontani e aperti si chiuderanno con lui e per lui e la sua storia sarà la storia di chi ha vissuto prima di lui, dentro di lui.

Marilù Galiani, già co-autrice di ‘Oltre lo sguardo nella Murgia dei Trulli. Vivere adagio per scoprire i luoghi della mente’, è laureata in Pedagogia, attualmente docente di Scienze Umane presso il Liceo delle Scienze Umane di Noci (Bari), ha conseguito i titoli di Psicologa e Psicoterapeuta (specializzazioni in Analisi Transazionale e Teatroterapia) e il titolo di Naturopata. Docente presso il Corso di Specializzazione in Naturopatia biopsico-quantistica, Università Europèenne Jean Monnet di Bruxelles. Si occupa di psicoterapie individuali e di gruppo, laboratori formativi e training e organizza eventi olistici rivolti al benessere e alla persona. Esperta in corsi di aggiornamento rivolti ai docenti con Enti formativi (Asnor). Nicola Longo, autore di oltre cento pubblicazioni, ha insegnato Letteratura italiana presso l’Università di Roma Sapienza, e Letteratura moderna e contemporanea nell’Università della Basilicata; è stato professore associato e poi ordinario di letteratura italiana nell’Università di Chieti, Pescara e di Roma Tor Vergata; è stato presso l’Università di Aix en Provence, di Mogadiscio, di Eichstätt-Ingolstadt (Monaco, Germania) e di Hanover (New Hampshire, Usa); membro del Savio Collegio dell’Accademia dell’Arcadia e Socio Ordinario dell’Istituto Nazionale di Studi Romani.

Simona Fasulo è nata e vive a Roma; sceneggiatrice e autrice radiotelevisiva, ha scritto fiction per Rai e Mediaset; ha ideato e condotto decine di programmi di intrattenimento, di storia, di letteratura; da qualche anno si occupa di documentari per Rai Storia; insegna sceneggiatura e scrittura creativa. Roberta Bortone Riccarelli, presidente dell’Associazione culturale Ugo Riccarelli, è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari; è avvocata iscritta all’Ordine degli avvocati di Roma – patrocinanti in Cassazione; ha ricoperto, tra le altre, le seguenti cariche: Docente di Diritto della previdenza sociale presso il Dipartimento di Scienze Politiche della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione dell’Università di Roma, Sapienza; componente dei Comitati di redazione delle riviste ‘Giornale di Diritto del lavoro’, ‘Diritto delle Relazioni Industriali’ e ‘Lavoro Welfare’; Presidente dell’Associazione POLIS -Politiche per l’Occupazione e il Lavoro e Idee per lo Sviluppo.