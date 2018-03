Dopo Marte, Tesla e Hyperloop ecco il nuovo grande progetto di Elon Musk

Dopo i progetti relativi a Marte, le auto Tesla, il treno veloce Hyperloop e i trasporti urbani con navette sotterranee, Elon Musk ora punta al settore dell’editoria. L’imprenditore starebbe fondando una media company: lo ha annunciato su Twitter, spiegando che è Thud il nome “del suo nuovo impero intergalattico“.

La conferma dell’interesse di Musk nei media arriva da alcuni organi di stampa, secondo cui l’imprenditore avrebbe ingaggiato alcuni ex dipendenti della testata satirica The Onion per un nuovo progetto editoriale.