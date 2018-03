Meningite: 2 donne ricoverate in rianimazione in Liguria

La Regione Liguria rende noto che una donna 53enne è ricoverata in rianimazione presso l’ospedale Policlinico San Martino di Genova a causa di una sepsi meningococcica. La donna è arrivata al Pronto soccorso con febbre alta e altri sintomi che hanno subito fatto sospettare un’infezione da meningococco: le analisi hanno confermato la diagnosi.

Ancora in corso, invece, gli esami di laboratorio per stabilire la causa della meningite riscontrata in una paziente ricoverata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, nel savonese. Si tratta di una 21enne, residente a Pietra Ligure.