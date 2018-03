Messina: truffa ad anziani genitori di figlio scomparso, arrestato (2)

(AdnKronos) – Con l’aiuto di un complice di Pelleriti “lo hanno attirato in un tranello con una banale scusa e dopo averlo fatto condurre in campagna, lo hanno bloccato e portato in un casolare dove lo sottoponevano a torture fisiche con lo scopo di fargli confessare il furto di cui lo incolpavano senza che però egli ammettesse alcuna responsabilità e poi dopo averlo condotto all’interno della fossa che avevano scavato per lui lo assassinavano con due colpi di pistola al capo”. Il cadavere, come dicono gli inquirenti, “veniva seppellito in un agrumeto ma le ricerche svolte, a distanza ormai di anni dal delitto, non hanno consentito di recuperare il corpo, anche in considerazione del fatto che quel terreno era stato in gran parte disboscato e spianato attraverso pesanti escavatori che potrebbero avere disperso i poveri resti”.

Nel dramma della sparizione del figlio, vissuto dagli ormai anziani genitori della vittima si è inserito l’indagato il quale, per oltre un decennio, “approfittando del dolore dei coniugi, ha messo in scena una teatrale tragedia, al fine di indurre gli anziani al pagamento costante di somme di denaro, facendo loro credere che il loro figlio scomparso fosse invece vivo e malato, ricoverato in un imprecisato luogo”.

“Fortunatamente le indagini dei Carabinieri ed il provvedimento cautelare dell’Autorità giudiziaria ha messo fine ad questo bieco caso di truffa in cui l’indagato si è per anni ‘cibato” della tragedia incommensurabile della famiglia Pelleriti cui la Procura della Repubblica di Barcellona P.G. ha voluto offrire ausilio e sostegno psicologico attraverso la nomina di un consulente tecnico”, dicono gli inquirenti.