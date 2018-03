Meteo: Lombardia, domani temporali su tutta le regione

Milano, 10 mar. (AdnKronos) – Un’ampia depressione tra l’Atlantico e la Penisola Iberica interesserà in diverse fasi la Lombardia tra oggi e martedì, con piogge diffuse, ridotta escursione termica e abbondante neve oltre 1.600, 1.800 metri. Lunedì il bollettino meteo dell’Arpa prevede ancora una giornata di instabilità su rilievi e settori orientali, “ma con fenomeni non significativi”. Martedì, il tempo si stabilizza, con temperature massime in aumento e cielo soleggiato mercoledì.

Domani, il cielo sarà coperto su tutta la regione, con piogge e temporali soprattutto in alta pianura, Appennino e Alpi, da moderate a localmente forti su Prealpi e fascia pedemontana. Le minime saranno comprese tra 6 e 9 gradi, le massime tra 8 e 12 gradi.