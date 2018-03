Previsioni Meteo Pasqua e Pasquetta: burrasca di forte vento da Ovest, temperature in picchiata per qualche ora

Previsioni Meteo Pasqua – Imperversa il maltempo in molte zone d’Italia nella notte di Pasqua, con temperature in calo e forti venti occidentali. Tra le zone più colpite del maltempo c’è l’Italia centrale, in modo particolare le zone interne dell’Abruzzo con L’Aquila dove diluvia con +3°C. In città sono caduti 40mm di pioggia, molto di più nei dintorni con addirittura 80mm a Scoppito. Forte pioggia anche a Roma (20mm) dove la temperatura è crollata a +9°C. Ma nella Capitale è stato il vento forte a provocare i danni più seri nel pomeriggio. In particolare, poco dopo le 16.40 i Vigili del Fuoco della Capitale sono intervenuti prima a Lungotevere Tor di Nona con un mezzo e un’autoscala per alcuni rami caduti in terra e altri pericolanti. Poco dopo le 17 invece, un grosso ramo si è abbattuto su un’automobile, causando gravi danni al veicolo, in zona Lungotevere della Farnesina, poco prima di Piazza Trilussa, a Trastevere. Forti piogge e temporali anche in Liguria e in tutto il Nord/Est. I temporali si stanno estendendo anche in Campania. Forti venti senza precipitazioni all’estremo Sud, ma anche qui con temperature in picchiata: abbiamo esattamente 10°C in meno di ieri alla stessa ora su gran parte di Calabria e Sicilia. E nel giorno di Pasqua farà ancora più freddo, soprattutto al mattino nel basso Tirreno. Ma la situazione tornerà subito alla stabilità più totale con un Lunedì di Pasquetta di sole e clima mite in tutto il Paese. Bel tempo in tutt’Italia anche nella notte tra Pasqua e Pasquetta, quando osservando il cielo sgombero da nubi si potrebbe assistere allo schianto nell’atmosfera della stazione spaziale cinese Tiangong-1. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: