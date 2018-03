Miami: crolla ponte pedonale, almeno 4 morti

Sono quattro le vittime del crollo del ponte pedonale di nuova costruzione caduto su una strada a più corsie a Miami: lo ha reso noto il capo dei vigili del fuoco della contea di Miami-Dade, Dave Downey, secondo cui altre nove persone risultano ferite, mentre continuano le operazioni dei soccorritori alla ricerca di eventuali sopravvissuti.

I soccorritori hanno scavato tra le tonnellate di macerie di cemento che si sono riversate su una strada a otto corsie dove sono rimaste schiacciate otto vetture che erano ferme al semaforo rosso. Dieci persone sono state trasportate in ospedale – secondo quanto riferito dalle autorità durante una conferenza stampa – e almeno due sono in condizioni critiche.

Il governatore della Florida Rick Scott ha annunciato l’apertura di un’inchiesta sull’incidente per accertare le eventuali responsabilità.

Il Ponte collegava il campus della Florida International University alla città di Sweetwater, evitando agli studenti di dover attraversare le sei corsie della avenue: la costruzione era stata decisa dopo la morte di una studentessa di 18 anni, lo scorso agosto, travolta da un’auto mentre attraversava la strada per raggiungere il college.

Non è ancora chiaro il motivo che ha fatto crollare il Ponte prefabbricato, che era stato presentato come una soluzione innovativa e veloce per risolvere i problemi di viabilità pedonale.

Il Ponte, del peso di 950 tonnellate, è stato montato in 8 ore. Si tratta di una struttura sostenuta da cavi costata 14,2 milioni di dollari.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Twitter ha definito “straziante” il crollo del ponte, affermando di monitorare gli sviluppi. Descrive come “tragico” l’episodio e loda i soccorritori e il loro coraggio.