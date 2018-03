“Microstay” a portata di aeroporto: ecco i migliori hotel d’Europa dove poter alloggiare per breve tempo

BYHOURS, piattaforma online che permette di prenotare pacchetti da 3, 6 o 12 ore in più di 3.000 hotel di tutto il mondo introducendo un nuovo modello pay-per-use nel settore alberghiero denominato “Microstay”, ha stilato l’elenco dei migliori hotel vicino all’aeroporto in Europa dove poter prenotare un microsoggiorno.

Con la crescita esponenziale del trasporto passeggeri in Italia (175,4 milioni di passeggeri trasportati nel 2017 con un incremento del +6,4% sull’anno precedente[1]) e in Europa (+8,5%[2]), si moltiplicano sempre più le esigenze di chi viaggia, sia per lavoro o per svago.

Che si tratti della necessità di riposare qualche ora vicino all’aeroporto prima o dopo il proprio volo, di un ritardo importante o di un lungo scalo, a tutte queste esigenze si può risponde con 3, 6 o 12 ore di hotel. Ora infatti è possibile riposare, connettersi, fare una doccia e dimenticarsi della scomoda sedia in aeroporto semplicemente prenotando qualche ora nell’hotel più vicino allo scalo, o dentro lo stesso, quasi ai piedi della pista, e potendo usufruire di tutti i servizi della struttura.

“Alcune volte è necessario fare una sosta da un viaggio, partecipare a una videoconferenza importante, o fronteggiare ritardi e cancellazioni” – afferma Guillermo Gaspart, co-fondatore di Byhours. “Questo ci ha portato a pensare che, seppur per diversi motivi, i servizi di un hotel, ma per un lasso di tempo limitato, sarebbero la soluzione migliore. Con BYHOURS il cliente ottiene quello che desidera: un microsoggiorno all’orario che vuole e per le ore che vuole”.

Ecco la lista di alcuni hotel in cui è possibile riservare un microsoggiorno accanto ai 10 principali aeroporti d’Europa:

Milano Malpensa

– Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel & Conference Centre **** SUP [Sale riunioni, centro fitness e ristorante]

– Moxy Milan Malpensa Airport Hotel *** [Sale riunioni, centro fitness e ristorante]

Milano Linate

– Air Hotel Milano Linate **** [Navetta gratuita da e per l’aeroporto, sale riunioni, centro fitness e ristorante]

Roma Fiumicino

– Hotel Comfort Roma Airport Fiumicino **** SUP [Navetta da e per l’aeroporto, sale riunioni e ristorante]

Parigi Charles De Gaulle

– Hotel Hilton Paris Charles De Gaulle Airport **** [Navetta gratuita da e per l’aeroporto, sale riunioni, centro fitness e spa]

– Hôtel Mercure Paris Roissy Charles-De-Gaulle **** [Navetta da e per l’aeroporto, sale riunioni, centro fitness e ristorante]

– Hotel Hyatt Regency Paris – Charles De Gaulle **** [Navetta gratuita da e per l’aeroporto, spa e ristorante]

Madrid

– Hotel Air Rooms Madrid Airport by Premium Traveller **** [Sale riunioni e ristorante]

Barcellona

– Hotel Air Rooms Barcelona Airport by Premium Traveller **** [Sale riunioni, centro fitness e spa]

Londra Heathrow

– Hyatt Place London Heathrow/Hayes Hotel****SUP [Navetta gratuita da e per l’aeroporto, sale riunioni, centro fitness e ristorante]

– Leonardo London Heathrow Airport Hotel **** SUP [Sale riunioni, centro fitness, spa e ristorante]

Berlino Schönefeld

– Best Western Premier Airporthotel Fontane Berlin **** [Navetta da e per l’aeroporto, sale riunioni, centro fitness e ristorante]

Francoforte

– NH Frankfurt Airport Hotel **** [Navetta gratuita da e per l’aeroporto, sale riunioni, centro fitness e ristorante]

Bruxelles

– Parker Hotel Brussels Airport ****SUP [Navetta gratuita da e per l’aeroporto, centro fitness, piscina e ristorante]

L’elenco completo degli aeroporti con adiacenti hotel dove poter riservare un microsoggiorno con BYHOURS è disponibile alla pagina: https://www.byhours.com/airports-1g.it.html

[1] Fonte: Assoaeroporti

[2] Fonte: Airports Council International