Milano: aggredisce e insegue la ex con l’auto, divieto d’avvicinamento

Milano, 2 mar. (AdnKronos) – La polizia di Sesto San Giovanni (Milano) ha notificato a un uomo il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex e dai suoi prossimi dopo che lui aveva deciso di renderle la vita impossibile una volta troncata la relazione. La donna e il suo nuovo compagno sono stati in due occasioni aggrediti dall’uomo, oggi indagato per stalking. A gennaio, ad esempio, l’uomo ha tentato di speronare l’auto della donna e l’ha inseguita per le vie di Sesto San Giovanni, tanto che il loro figlio di dieci anni è sceso dall’auto per urlare al padre di fermarsi.