Milano: Sala vede Fontana, case popolari e M5 al centro del primo incontro

Milano, 13 mar'(AdnKronos) – Primo incontro a Palazzo Marino tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il neoeletto governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Abbiamo tracciato un’agenda delle questioni che ci vedranno lavorare insieme nei prossimi anni”, ha detto il sindaco. In primis, si è discusso della gestione del patrimonio di edilizia popolare: “Non è certamente un tema facile, ma è molto rilevante per una città come Milano e, soprattutto, per i cittadini che la abitano”.

Tra i temi, anche le scelte urgenti da prendere in materia di mobilità, come il prolungamento della M5 a Monza. Altri “tavoli di lavoro specifici” che partiranno dopo l’insediamento riguarderanno la Città metropolitana, “purtroppo ancora vittima di una regolamentazione non all’altezza dei potenziali compiti a cui è stata chiamata” e Arexpo a cui “certamente non faremo mancare il nostro sostegno”.