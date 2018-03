Milano, vasto incendio in cartiera a Cologno Monzese: rogo sotto controllo, verifiche sulla presenza di amianto

Sotto controllo l’incendio scoppiato in una cartiera a Cologno Monzese (Milano).

“Stiamo verificando fisicamente la composizione dei materiali del tetto: al momento c’è il sospetto che parte del tetto fosse in amianto ma non è assolutamente detto che sia stato coinvolto nell’incendio. Comunque le prime analisi dei fumi escludono pericoli per la salute pubblica,” ha spiegato un dirigente dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. I tecnici stanno anche effettuando verifiche strutturali su un palazzo in via Piemonte, adiacente alla ditta, la Alfa Maceri.

Sul posto numerosi mezzi dei pompieri: le operazioni di spegnimento potrebbero protrarsi ancora per molte ore.