Morto Giampiero Maracchi: il cordoglio degli enti per la scomparsa del climatologo 

Cordoglio per la morte del climatologo Giampiero Maracchi, scomparso oggi a Firenze, da parte di vari enti e associazioni. Per il presidente di Confagricoltura Toscana, Francesco Miari Fulcis, “il mondo agricolo perde un amico e un grande alleato”, “l’agricoltura perde nel professor Maracchi un amico e un alleato fedele che mai ha fatto mancare il suo supporto negli anni trascorsi in qualita’ di presidente dell’Accademia dei Georgofili. Scompare un uomo di grande valore che lascia in eredita’ a tutti noi importanti insegnamenti”.

Alessandro Sorani, presidente di Confartigianato Firenze, sottolinea che “perdiamo un grande uomo che ha fatto tanto per la citta’ e per tutto il mondo dell’artigianato verso cui da sempre ha dimostrato grande sensibilita’. Da parte di tutta Confartigianato l’abbraccio alla famiglia e agli amici di Oma”.

Cordoglio anche dai Consorzi di Bonifica della Toscana. “Ci uniamo al dolore di familiari e amici per la perdita del professor Maracchi – hanno detto il presidente e il direttore di Anbi Toscana, rispettivamente Marco Bottino e Fabio Zappalorti – Con lui perdiamo uno scienziato di primo piano che, pur avendo raggiunto una fama nazionale e internazionale, non ha mai perso il rapporto con il territorio e non ha mai fatto mancare l’impegno per la sua difesa. Siamo vicini anche all’Accademia dei Georgofili per la scomparsa del suo presidente”, “uno scienziato che non ha mai perso il rapporto con il territorio e non ha mai fatto mancare l’impegno per la sua difesa”.