MSC Crociere nella Samsung Arena presenta alla stampa l’evoluzione del viaggio in crociera, fatta di Meganavi incredibilmente Smart ( come MSC Seaview che verrà battezzata il prossimo 2 giugno con una grande festa nel porto di Civitavecchia) e un catalogo virtuale che consente di vivere la magia di un viaggio in crociera anche da terra, grazie ad avveniristici visori VR, impressionanti ologrammi e immersive visioni in 3d.