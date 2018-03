Roma, 19 mar. (AdnKronos) – In un momento non facile per la grande distribuzione organizzata, Gdo, nel Mezzogiorno (-1,31% di fatturato al Sud nella settimana che va dal 5 all’11 marzo a fronte di un +1,83% a livello nazionale con un dato in rosso, -2,35%, da inizio anno in Italia ndr) Multicedi apre il primo Superstore Decò in Campania, a Santa Maria Capua Vetere, con un importante riscontro anche occupazionale.

“Il momento storico lo conosciamo, il Sud continua a soffrire dal punto di vista occupazionale e dei redditi, la sfida è importante e ci abbiamo puntato e creduto molto -spiega all’Adnkronos Giandomenico Barbano, direttore generale Multicedi-. Dobbiamo sempre calare la realtà in un territorio con difficoltà di consumi e una concorrenza molto elevata legata anche alle ultime dinamiche nate dopo la liberalizzazione delle autorizzazioni amministrative”.

“Quando abbiamo effettuato l’acquisto di questa struttura c’erano 35 dipendenti della Coop, siccome puntiamo a numeri ambiziosi, abbiamo integrato con una decina di dipendenti già nostri trasferiti da un altro punto vendita e in più abbiamo assunto un’altra decina di persone -prosegue Barbano-. Questa struttura nasce su un immobile di 4500 metri quadri con 8000 metri di piazzale esterno adibito a parcheggio e un’area vendita di circa 2400 metri quadrati. In realtà fa parte di una operazione più amplia perché abbiamo concordato un acquisto complessivo anche di una struttura di Napoli, nel quartiere Arenaccia, in una trattativa con le cooperative”.