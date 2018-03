Ricerca, NASA: nuove missioni satellitari per studiare la criosfera

L’Agenzia Spaziale statunitense ha reso noto che nel 2018 intensificherà lo studio delle regioni ghiacciate della Terra, la cosiddetta criosfera, con due nuove missioni satellitari e una serie di ricerche sul campo.

In primavera la NASA e il Centro di ricerca tedesco per le geoscienze lanceranno la missione Gravity Recovery e Climate Experiment Follow-On (Grace-Fo) che segue l’originale missione Grace: l’obiettivo è rilevare le fluttuazioni nel campo gravitazionale terrestre per rilevare variazioni di massa, compresa la massa di calotte glaciali e falde acquifere.

In autunno la NASA progetta il lancio dell’Ice, Cloud e Land Elevation Satellite-2 (IceSat-2): uno strumento laser altamente avanzato misurerà lo spessore del ghiaccio in tutto il pianeta.

Inoltre, entrambe le missioni effettueranno anche altre osservazioni: Grace-Fo ad esempio misurerà le riserve di acque sotterranee e le correnti oceaniche profonde; IceSat-2 misurerà lo spessore del ghiaccio marino e l’altezza della vegetazione.

Nel corso del 2018 proseguiranno anche due importanti campagne sulla criosfera, una aerea e una sul campo: l’operazione IceBridge, che ha fornito una visione multidimensionale della Groenlandia, dell’Antartide e del ghiaccio marino dal 2009, e il progetto Oceans Melting Greenland del Jet Propulsion Laboratory, che si focalizza sull’interazione tra le acque oceaniche e i ghiacciai della Groenlandia.