Natura: WWF Travel porta il metodo educativo di WWF Italia in 135 campi in 27 destinazioni

Ripartiranno a giugno i Campi estivi di WWF Travel dedicati ai ragazzi dai 7 ai 17 anni che desiderano divertirsi imparando a conoscere, rispettare e amare la natura ma anche se stessi, nell’incontro con gli altri.

Della durata di circa una settimana i 135 campi estivi apriranno le loro porte a giugno, luglio e settembre, in 27 destinazioni da nord a sud Italia, dalla Valle d’Aosta alla Puglia, in alcune delle più belle Oasi WWF quali Orbetello, Vanzago e Prunetta, nel Parco del Gran Paradiso e in quello d’Abruzzo, ma anche a Ischia e Policoro fino a Le Cinque Terre.

Quest’anno tre nuove proposte arricchiranno la programmazione con l’opportunità unica di vivere una settimana all’interno delle Oasi WWF di Orbetello, Vanzago, e Pistoia presso l’Oasi Dynamo.

I ragazzi, suddivisi per fasce d’età (elementari, medie e superiori) al fine di favorire al meglio la loro socialità e promuovere attività in linea con le loro capacità e interessi, seguiranno programmi formulati nel rispetto di un progetto educativo ben strutturato sullo schema del Metodo Educativo del WWF Italia che è stato ed è ancora oggi uno dei massimi esponenti della ricerca metodologica nel campo dell’educazione ambientale, a livello internazionale e nazionale, e che si pone l’obiettivo di promuovere un cambiamento culturale che mira a considerare l’ambiente come realtà unica, un insieme prezioso.

Il Metodo Educativo del WWF Italia si applica nei campi con attività che partono dall’attenzione al benessere dei singoli, curando le relazioni che si sviluppano nei gruppi. Si considera inoltre della persona nella sua globalità, dando valore a sensazioni, emozioni, conoscenza e creatività. A tutto ciò si accompagnano esperienze dirette affinché si impari facendo e l’approccio alla natura avviene attraverso una lettura della realtà con stile ludico e emozionale e non nozionistico.

Le attività educative si propongono inoltre come strumento di innovazione, si inseriscono in un percorso didattico che vede la partecipazione di tutte le discipline e prevedono il coinvolgimento di tutta la comunità e un’apertura al territorio e a tutte le sue componenti.

Ogni campo prevede delle attività educative ben definite in ogni dettaglio.

Il contatto con la natura si realizza nei Campi estivi in varie e diverse attività: escursioni, esplorazione del territorio e attività sportive non competitive, ma basate sulla scoperta del benessere fisico e sulla conoscenza di se stessi. Si va dal trekking alla canoa, dallo snorkeling alla mountain bike, dalla barca a vela al cavallo, dall’arrampicata alle prove di immersione, ma anche laboratori video fotografici, corsi di biologia marina e riconoscimenti faunistici, giochi ludico-sensoriali e molto altro ancora.

I contesti paesaggistici dove sorgono i campi sono di straordinaria bellezza e le strutture sono curate sia sul piano estetico che architettonico e logistico, e sono altamente funzionali per soggiorni di gruppi, idonee alla gestione di tutte le attività proposte e di eventuali emergenze e sono completamente diverse tra loro: agriturismi, ostelli, rifugi, alberghi a gestione famigliare, tende yurta, tende indiane, barche a vela e persino a bordo di un veliero.

La gestione dei campi e delle attività evidenzia un utilizzo razionale delle risorse naturali e il contenimento degli impatti derivanti dalle attività turistiche.

La ristorazione si fonda sulla dieta mediterranea, predilige l’utilizzo di prodotti freschi dalla filiera corta al pari di quelli bio ed equosolidali, la valorizzazione dei produttori locali; previa segnalazione vengono gestite allergie e intolleranze alimentari.

WWF Travel stringe un contatto solido e scrupoloso con le famiglie che saranno costantemente aggiornate sull’andamento dell’esperienza di viaggio dei figli e inoltre ogni campo garantisce un’assistenza telefonica 24h24.

Di seguito il calendario del 2018.

CALENDARIO CAMPI ESTIVI 2018