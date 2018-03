Maltempo, forti nevicate sull’A4 in Friuli: code e rallentamenti

Forti nevicate insistono da questa mattina presto su tutta l’estesa della A4. A complicare la situazione anche una serie di incidenti che hanno contribuito a congestionare il traffico, già fortemente rallentato a causa delle fitte nevicate. L’ultimo (un tamponamento fra tre mezzi pesanti) si è verificato in mattinata fra Latisana e Portogruaro, direzione Venezia, e ha richiesto la chiusura del tratto autostradale incidentato e dello svincolo in entrata a Latisana, direzione Venezia, che saranno riaperti a breve. E’ stata istituita l’uscita obbligatoria a Latisana per chi è diretto a Venezia.