Caos neve e ghiaccio nel Regno Unito: disagi nei trasporti, allerta maltempo

Nel Regno Unito neve e ghiaccio stanno facendo registrare nuovi pesanti disagi nei trasporti: il Met Office, l’ufficio meteorologico nazionale, ha diramato l’allerta maltempo in particolare in riferimento all’Inghilterra sudoccidentale e alle coste del Galles.

La polizia ha avvertito di condizioni pericolose per il traffico su diverse strade, in particolare nelle Midlands fino al Lincolnshire. Chiuso per ore l’aeroporto di Bristol, mentre ai passeggeri in transito dagli scali londinesi di Heathrow, Gatwick, Stansted e Luton è stato chiesto di controllare lo stato dei voli in considerazione dei ritardi e delle cancellazioni di queste ore. Situazione analoga per trasporti ferroviari della Great Western Railway, della South Western Railway e della Great Northern Rail.